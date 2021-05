Covid: zero decessi in Trentino, calano i ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 12 MAG - Niente decessi per coronavirus in Trentino nelle ultime 24 ore. Lo dice il bollettino odierno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitaria che rileva 32 nuovi casi positivi al molecolare e 39 all'antigenico.

Ieri sono stati analizzati 1.221 tamponi molecolari, mentre i test antigenici notificati all'Azienda sanitaria sono stati 1.147.

Calano i ricoverati Covid (attualmente 68), anche se in rianimazione ad oggi risultano ancora 20 persone. Ieri sono stati registrati 2 nuovi ricoveri ma le dimissioni sono state 7.

I nuovi guariti oggi sono 60.

Le vaccinazione questa mattina hanno raggiunto quota 226.618, di cui 47.025 seconde dosi. Nel totale rientrano anche 58.326 dosi somministrate a ultra ottantenni, 46.432 dosi ai cittadini tra i 70-79 anni e 48.006 dosi tra i 60-69 anni. (ANSA).