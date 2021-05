Alto Adige: Roma impugna variazione bilancio di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 12 MAG - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato dieci leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha deliberato di impugnare la legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 3 del 17/03/2021 su "Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023 e altre disposizioni" in quanto talune disposizioni, eccedendo dalle competenze statutarie della Provincia autonoma di Bolzano, si pongono in contrasto con la normativa statale e violano gli articoli 117, secondo comma, lettere e), e 81, terzo comma, della Costituzione. (ANSA).