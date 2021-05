Covid: un decesso e 76 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 11 MAG - Dopo alcuni giorni di tregua l'Alto Adige registra di nuovo un decesso di un paziente covid.

Ammontano invece a 76 i nuovi casi, 46 analizzando 875 tamponi pcr e 30 tramite 8.160 test antigenici. In lieve calo il numero dei ricoveri: 26 nei normali reparti (-4), 19 nelle cliniche private (-2) mentre restano 6 quelli in terapia intensiva.

Scende verso soglia 2.000 il numero degli altoatesini in quarantena che ora sono 2.051, mentre sale di 158 quello dei guariti. (ANSA).