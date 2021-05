Covid: Bolzano, bene vaccini e test in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 11 MAG - L'Alto Adige prosegue con i tamponi nasali nelle scuole. Solo ieri ne sono stati effettuati 40 mila e in totale è stata superata la soglia di 400 mila, come ha riferito l'assessore alla sanità Thomas Widmann dopo la seduta della giunta provinciale. In questo modo sono stati individuati 345 ragazzi asintomatici. "Il numero sembra basso, ma la loro individuazione è importantissima per interrompere le catene di contagio", ha aggiunto Widmann.

Dalla fine della scorsa settimana i tamponi nasali possono essere effettuati anche nelle farmacie e finora infatti ne sono già stati eseguiti 10 mila. La Provincia di Bolzano ha previsto una spesa di poco meno di 20 milioni di euro per portare avanti il progetto pilota dei tamponcini nelle scuole e per gli altoatesini che in questo modo possono avere il Corona-Pass che consente l'accesso ai locali interni dei ristoranti e agli eventi al chiuso.

Widmann si è detto molto soddisfatto della campagna vaccinale per i 50enni che - ha detto - hanno risposto "in modo dinamico all'offerta". Widmann auspica che anche i 40enni da giovedì accoglieranno l'invito, "avvicinandoci così con un altro passo verso l'immunità di gregge". (ANSA).