Accordo Unitn-Comune su Piano degli interventi 2021

(ANSA) - TRENTO, 11 MAG - A cinque anni dalla firma del primo protocollo d'intesa, entra nel vivo per un nuovo quinquennio la collaborazione tra il Comune e l'Università di Trento siglata nel dicembre scorso. Il sindaco Franco Ianeselli e il rettore Flavio Deflorian hanno infatti sottoscritto questa mattina a palazzo Sardagna il Piano degli interventi 2021 - il primo dei cinque piani di dettaglio annuali previsti dall'accordo quadro - nell'ambito del progetto "UniCittà".

Un programma di lavoro - dice una nota - che anche per quest'anno punta a migliorare la qualità della vita a Trento e a favorire una maggiore interazione tra città e università, con particolare attenzione anche alla componente studentesca.

Il nuovo piano di sviluppo 2021, anche a causa della situazione pandemica, prevede di investire molto sul capitale umano e sociale e offre opportunità di crescita e formazione per sostenere la ripresa sociale, relazionale ed economica del territorio.

Al centro dei nuovi impegni ci sono sviluppo turistico, sostenibilità, sicurezza urbana e partecipazione nei progetti che proseguono, smart cities e mobilità, infanzia e adolescenza, qualità della vita. (ANSA).