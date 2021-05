Sci: la Fisi ufficializza le squadre azzurre 2021/22

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Il presidente della Fisi, Flavio Roda, ha ufficializzato la composizione delle squadre azzurre per la stagione olimpica 2021/22. Massino Rinaldi è stato confermato ds, mentre nel settore maschile sono stati confermati anche due dt, Alberto Ghidoni, per le discipline veloci, e Roberto Lorenzi per quelle tecniche. Nelle disciplina veloci gli atleti di punta sono Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Christof Innerhofer e Dominik Paris.

Nelle discipline tecniche ci sono Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Stefano Gross, Simon Mauberger, Manfred Moelgg, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Ricccrdo Tonetti, Alex Vinatzer ed Hannes Zingerle. In campo femminile il dt sarà Gianluca Rulfi. Il gruppo Elite sarà formata da Sofia Goggia, Marta Bassino e Federica Brignone per la quale è previsto specifico programma di allenamento. Tra le polivalenti vi sono poi Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi, Karoline Pichler e Laura Pirovano. (ANSA).