Alto Adige: staffetta linguistica di metà legislatura

(ANSA) - BOLZANO, 10 MAG - E' in programma venerdì la tradizionale staffetta linguistica di metà legislatura in consiglio provinciale di Bolzano, che questa settimana, dopo una lunga parentesi di sedute in videoconferenza, per la prima volta torna a riunirsi in presenza. La presidenza passa infatti dal gruppo linguistico tedesco a quello italiano, ovvero uno scambio delle funzione dell'attuale presidente Josef Noggler (Svp) con la sua vice Rita Mattei (Lega).

A breve cambierà anche la presidenza in Regione Trentino Alto Adige che passerà dal governatore altoatesino Arno Kompatscher a quello trentino Maurizio Fugatti, mentre il consiglio regionale per la seconda metà di legislatura si trasferisce da Trento a Bolzano. (ANSA).