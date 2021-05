Allerta meteo in Trentino da domani a mercoledì

(ANSA) - TRENTO, 10 MAG - Emessa dalla Protezione civile del Trentino un'allerta meteo ordinaria (gialla) idrogeologica, idraulica e per temporali, dalle ore 13 di domani alle ore 8 di mercoledì 12 maggio, su tutto il territorio provinciale.

Tra martedì notte e mercoledì notte sono previste precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di forte rovescio o temporale. La fase più intensa è attesa nelle ore del mattino e del primo pomeriggio di domani sui settori occidentali, alcune ore più tardi sui settori orientali. Si prevedono precipitazioni attorno ai 40-80 millimetri con punte localmente superiori ai 100 millimetri. Il limite delle nevicate sarà inizialmente di 2.200-2.400 metri, in calo specie a ovest dal pomeriggio di domani fino a 1.800-2.000 metri. Mercoledì sono attese precipitazioni residue di intensità al più moderata, anche a carattere di rovescio o breve temporale, in un contesto generale di instabilità. (ANSA).