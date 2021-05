Giovane arrestato a Naturno con cocaina e anabolizzanti

(ANSA) - BOLZANO, 08 MAG - I carabinieri di Silandro hanno arrestato un giovane in flagranza di reato per detenzione di droga e anabolizzanti.

I militari del Nucleo operativo e radiomobile, nel corso d controlli in val Venosta, hanno osservato per diversi giorni i movimenti di alcune persone sospette che si aggiravano nel territorio di Naturno. Al momento opportuno hanno proceduto a una perquisizione personale e domiciliare a carico di un giovane del luogo, incensurato, che è stato trovato in possesso di più di un etto di cocaina e di un bilancino di precisione, oltre ad un ingente quantitativo di sostanze anabolizzanti. Nelle ore successive i militari hanno formalizzato l'arresto del giovane, che è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, a disposizione dell'autorità giudiziaria di Bolzano. (ANSA).