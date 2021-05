Covid: nessun decesso in Trentino per 5/o giorno consecutivo

(ANSA) - TRENTO, 08 MAG - Quinto giorno consecutivo senza decessi per coronavirus in Trentino. Il bollettino quotidiano dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari riferisce di 59 nuovi casi positivi su 981 tamponi molecolari esaminati e 40 casi su 1.714 test antigenici.

Fra i nuovi contagi ci sono 10 nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare (2 tra 6-10 anni, 1 tra 11-13 anni e 7 tra 14-19 anni); le classi in quarantena ieri erano 60. Fra le categorie più mature invece spicca ancora una volta l'assenza di contagi fra ultra ottantenni, mentre ci sono 3 contagi in fascia 60-69 anni e 1 tra 70-79 anni.

I pazienti ricoverati in ospedale sono 80 (uno in più di ieri), di cui 18 in rianimazione (-1 rispetto a ieri). Nella giornata di ieri sono stati registrati 8 nuovi ricoveri, uno in più rispetto alle dimissioni che sono state 7. I nuovi guariti sono 78.

Sul fronte vaccinazioni, questa mattina si è raggiunta quota 213.497; la cifra comprende 44.711 richiami e le dosi riservate alle categorie over 80 (57.174), quella tra i 70-79 anni (45.495 dosi), infine la fascia 60-69 anni (45.296 dosi). (ANSA).