Covid: nessun decesso in Alto Adige e 69 nuovi positivi

(ANSA) - BOLZANO, 08 MAG - Ancora nessun decesso per coronavirus in Alto Adige nelle ultime 24 ore. Lo comunica l'Azienda sanitaria i cui laboratori hanno effettuato 950 tamponi molecolari registrando 47 nuovi casi positivi. Rilevati inoltre 22 positivi da 8.173 test antigenici.

I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 27, 18 nelle strutture private convenzionate. I pazienti in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes sono 9, quelli ricoverati in reparti di terapia intensiva sono 6. I nuovi guariti sono 71. Le persone in quarantene/isolamento domiciliare sono 2.170. (ANSA).