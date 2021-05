Lupa muore investita a Marco di Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 07 MAG - Secondo investimento mortale di un esemplare di lupo femmina in Trentino dall'inizio dell'anno. Il nuovo episodio è avvenuto in Vallagarina, nei pressi di Marco di Rovereto.

La segnalazione risale alla tarda serata di ieri. Alcuni passanti hanno ritrovato la carcassa dell'animale in località Polveriera, lungo la statale 12. È stato contattato il numero della Reperibilità faunistica e forestale che ha fatto intervenire il personale di zona. Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco di Rovereto. L'animale, da un primo esame, presentava numerosi traumi, riconducibili probabilmente ad un investimento. La carcassa è stata trasportata al veterinario per successive analisi.

Un'altra lupa era stata investita il primo aprile nei pressi di San Michele all'Adige. (ANSA).