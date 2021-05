Doping: il Tas respinge nuovo ricorso di Schwazer

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Il Tribunale arbitrale dello Sport di Losanna ha respinto il ricorso di Alex Schwazer sul caso che ha portato alla sua squalifica doping, in un nuovo arbitrato che lo vedeva opposto alla federazione mondiale d'atletica, World Athletics, e all'agenzia mondiale antidoping, la Wada. Lo apprende l'ANSA da fonti della giustizia internazionale.

Schwazer aveva avanzato richiesta di "misure provvisorie" al Tas, dopo che un'ordinanza del gip di Bolzano lo aveva scagionato dalle accuse di doping sottolinendo presunte scorrettezze della federazione e della Wada. Schwazer, tramite i suoi legali, aveva fatto un nuovo appello al Tribunale arbitrale dello Sport di Losanna chiedendo la sospensione degli otto anni di squalifica, divenuti operativi con la decisione nel 2016 dello stesso Tas. Il marciatore altoatesino ha fatto ora ricorso al Tribunale Federale Svizzero, che è l'unico organismo della giustizia ordinaria elvetica davanti al quale è appellabile una decisione del Tas e, in attesa di una decisione, aveva chiesto al Tribunale di Losanna la sospensione provvisoria del precedente provvedimento. Su questo hanno espresso parere negativo sia l'agenzia mondiale antidoping (Wada), sia World Athletics, pur in presenza della archiviazione del procedimento penale nei confronti di Schwazer disposto dal Gip di Bolzano.

"Attendiamo ad ore la decisione del tribunale federale svizzero". Ha commentato così il legale del Alex Schwazer, l'avvocato bolzanino Gerhard Brandstaetter la notizia del Tas che ha respinto il ricorso contro la sua sospensione per doping. "Abbiamo anche ricevuto una lettera della Wada, che ha ribadito che non ammetterà Alex alle gare, ma l'unica cosa che può sbloccare davvero la situazione è il Tribunale federale svizzero", ha agginto Brandstaetter.