Covid: 0 decessi in Trentino, calano numeri in rianimazione

(ANSA) - TRENTO, 06 MAG - Per il terzo giorno consecutivo nel bollettino Covid dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari non viene riportato alcun decesso e calano anche i numeri in rianimazione. Negli ospedali ieri le dimissioni (8) sono state più numerose dei nuovi ingressi (7): attualmente i pazienti Covid sono 83, con 16 persone che hanno ancora bisogno delle terapie intensive (3 in meno rispetto a ieri).

I nuovi contagi, invece, si fermano a 69 casi 42 rintracciati dai molecolari (su 1.069 test) e 27 dai test rapidi (1.007).

Infine le vaccinazioni, a quota 201.256, cifra che comprende i 43.186 richiami, le 56.373 dosi finora somministrate agli ultra ottantenni e quelle che hanno fino ad adesso interessato le fascia per le fasce 70-79 e 60-69 anni (rispettivamente 44.357 e 42.269 dosi). (ANSA).