Vaccini: in Alto Adige ora tocca ai 50enni

(ANSA) - BOLZANO, 05 MAG - In Alto Adige prosegue la campagna vaccinale anti-Covid e a partire da mezzanotte, anche la fascia d'età più popolosa dell'Alto Adige, quella dei 50enni, potrà prenotarsi per il vaccino. La fascia di età 50-59 anni comprende circa 84.000 persone. A causa del gran numero di persone appartenenti a questa fascia d'età, il periodo per richiedere una prenotazione è stato esteso a tre settimane. Saranno costantemente aggiunte date per aumentare l'offerta vaccinale, annuncia l'Azienda sanitaria, che consiglia di prenotare l'appuntamento preferibilmente online. (ANSA).