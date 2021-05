Pnrr: Zanotelli presenta proposte trentine a Patuanelli

(ANSA) - TRENTO, 05 MAG - Le proposte formulate dal Trentino per il Recovery plan nel settore agricolo e forestale sono stati al centro dell'incontro tra Giulia Zanotelli, assessore all'agricoltura e foreste della Provincia di Trento, e il ministro all'agricoltura Stefano Patuanelli. Il confronto segue - informa la Provincia - la videoconferenza dello scorso marzo, dedicata alle priorità del settore.

"Ho presentato al ministro le nostre proposte formulate sul Piano nazionale di ripresa e di resilienza che riguardano il settore dell'agricoltura e quello del patrimonio forestale, illustrando anche gli interventi che la Provincia ha portato avanti con il Piano Vaia e la messa in sicurezza del territorio.

Il ministro si è mostrato attento alle problematiche del nostro territorio", ha detto Zanotelli al termine dell'incontro.

Zanotelli ha presentato diverse proposte progettuali in tema di sostenibilità, innovazione e lotta alle fitopatie, per sostenere la competitività e l'innovazione delle imprese agricole, in coerenza con il "Green deal" europeo.

"Siamo rimasti d'accordo che, non appena sarà possibile, il ministro verrà per una visita in Trentino", ha concluso Zanotelli. (ANSA).