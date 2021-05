Itas Mutua, Giuseppe Consoli nuovo presidente

(ANSA) - TRENTO, 05 MAG - Giuseppe Consoli, 57 anni, è il nuovo presidente di Itas Mutua. La nomina è arrivata oggi al termine del primo consiglio di amministrazione riunitosi dopo l'elezione da parte dei delegati dei soci assicurati, avvenuta lo scorso 30 aprile.

Consoli, vice presidente vicario uscente della Compagnia, subentra a Fabrizio Lorenz. Nominati due vice presidenti: Alberto Pacher (vice presidente vicario) ex sindaco di Trento ed ex presidente della Provincia autonoma di Trento, e Alexander von Egen, ex consigliere regionale altoatesino, da 30 anni delegato Itas e consigliere uscente. Il cda ha infine confermato Alessandro Molinari amministratore delegato e direttore generale della società.

"Dovremo continuare nell'opera di ulteriore rafforzamento del nostro patrimonio e dei nostri indici di solvibilità, due elementi - ha sottolineato Consoli - che rappresentano il migliore strumento per rendere non solo, e prima di tutto , un servizio efficiente ai nostri soci assicurati, ma che costituiscono una garanzia di libertà rispetto alle dinamiche del mercato assicurativo e sono la chiave per restituire valore aggiunto in tutti i territori in cui operiamo attraverso le tante attività di sostegno che ci vedono da sempre protagonisti e che fanno di Itas un patrimonio di tutta la comunità". (ANSA).