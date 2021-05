Covid: da domani test nasali fai da te anche in farmacia

(ANSA) - BOLZANO, 04 MAG - Da domani, i test nasali "fai da te" si potranno effettuare gratuitamente anche nelle farmacie altoatesine. Azienda sanitaria dell'Alto Adige, Consorzio dei comuni e Associazione sindacale proprietari e titolari di farmacie pubbliche e private della Provincia di Bolzano hanno firmato un accordo in proposito che amplia l'offerta di test oltre le 129 postazioni già attive in tutto il territorio provinciale.

Si potrà usufruire di questi test a intervalli regolari, ma non più di due volte alla settimana. Quasi tutte le farmacie dell'Alto Adige offriranno i test nasali. I risultati saranno inseriti nel sistema informatico dell'Azienda sanitaria, così come avviene per le postazioni allestite nei comuni, e trasmessi via e-mail ed sms alle persone testate.

Per il momento si può contattare direttamente la propria farmacia di fiducia per chiarire quando, nell'arco dei prossimi giorni, sarà possibile avere un appuntamento. In seguito, le prenotazioni saranno possibili tramite il sistema di prenotazione dell'Azienda sanitaria.

"La strategia dei test capillari su tutto il territorio provinciale è un pilastro centrale nella lotta contro la pandemia. Grazie ai test regolari abbiamo la possibilità di prevenire in modo efficace eventuali focolai di infezione. È quindi importante facilitare ed espandere ulteriormente l'accessibilità ai test e, in questo senso, la partnership con i comuni e le farmacie è essenziale", commenta l'assessore provinciale alla salute, Thomas Widmann. (ANSA).