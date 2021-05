Covid: ancora 2 morti e 105 nuovi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 04 MAG - Dopo due giorni senza vittime, altre due persone sono morte in Alto Adige per le conseguenze del Covid-19. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, i decessi salgono così a 1.164. I laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale, nelle ultime 24 ore, hanno, inoltre, accertato 105 nuovi casi positivi: 46 sono stati rilevati sulla base di 1.079 tamponi pcr (318 dei quali nuovi test) e 59 sulla base di 10.014 test antigenici.

Alla data del 3 maggio, sono stati eseguiti 87.604 test nasali, al di fuori delle scuole, 191 dei quali sono risultati positivi. Nelle scuole, sempre alla stessa data, sono stati eseguiti 311.665 test nasali: di questi, 319 sono risultati positivi, di cui 161 confermati con pcr positivo, 111 pcr negativi e 47 in attesa del risultato o da verificare.

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 2.237, mentre i guariti totali sono 70.684 (103 in più rispetto ad ieri). (ANSA).