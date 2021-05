Rischia di soffocare, salvato da Croce bianca

(ANSA) - BOLZANO, 03 MAG - Intervento della Croce bianca ieri sera in val d'Ega, dove un uomo di 69 anni ha rischiato di soffocare per un pezzo di cibo andato di traverso durante la cena. I sanitari intervenuti sul posto hanno applicato la cosiddetta manovra di Heimlich, ovvero una spinta con la mano sull'addome, liberando così le vie respiratorie. L'uomo è stato poi accompagnato in ospedale di Bolzano, comunque sta bene.

