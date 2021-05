Provincia Trento, non toccate i piccoli di cervo e capriolo

(ANSA) - TRENTO, 03 MAG - La Provincia autonoma di Trento, in collaborazione con il Muse, promuove fino al 30 giugno una campagna per sensibilizzare le persone che frequentano gli ambienti dove i piccoli di cervo e capriolo affrontano le loro prime settimane di vita.

"Raccoglierli, pensando che siano abbandonati, compromette il loro futuro in libertà": questo il messaggio rivolto a tutta la popolazione - con un invito preciso a non raccogliere i cuccioli nel caso di un incontro fortuito - e agli operatori addetti allo sfalcio dei prati. (ANSA).