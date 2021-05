Asis Trento, Martino Orler è il nuovo presidente

(ANSA) - TRENTO, 03 MAG - Martino Orler, 38enne manager di Redo upcycling, è il nuovo presidente del consiglio di amministrazione di Asis, l'azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento. La nomina è stata ufficializzata oggi dalla Giunta comunale di Trento, e presentata in conferenza stampa dal sindaco Franco Ianeselli e dall'assessore allo sport Salvatore Panetta.

Originario di Primiero e laureato in economia, Orler è da tempo impegnato nel terzo settore, anche come consigliere di amministrazione della cooperativa Alpi. Assieme al nuovo presidente, che succede all'avvocato Antonio Divan, sono stati nominati nel consiglio di amministrazione dell'azienda l'imprenditrice Paola Zotta e il consulente d'impresa Roberto Sani.

"Vengo dal mondo della cooperazione e dello sport, e, in questo momento difficile, cercherò di rispondere al bisogno e alla volontà delle persone di riprendere la socialità e l'attività fisica", ha detto Orler. (ANSA).