Covid: in Alto Adige 91 nuovi casi e nessun decesso

(ANSA) - BOLZANO, 30 APR - I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 91 nuovi casi positivi: di questi, 57 sono stati rilevati sulla base di 929 tamponi pcr (213 dei quali nuovi test) e 34 sulla base di 8.795 test antigenici. Non viene segnalato alcun decesso.

Alla data del 29 aprile, nelle scuole sono stati eseguiti 268.482 test nasali, 299 dei quali sono risultati positivi (144 confermati con pcr positivo, 97 pcr negativi, 58 in attesa del risultato o da verificare). Oltre a questi, sempre fino ad ieri, al di fuori delle scuole sono stati eseguiti 43.518 test nasali, di cui 108 sono risultati positivi.

I pazienti Covid-19 ricoverati sono 85, uno in meno rispetto ad ieri: 6 vengono assistiti in terapia intensiva, 62 nei normali reparti ospedalieri e 17 nelle strutture private convenzionate.

Gli altoatesini in quarantena o in isolamento domiciliare sono 2.473, mentre i guariti totali sono 70.382 (99 in più rispetto ad ieri). (ANSA).