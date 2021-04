Covid: slitta accordo su test nasali nelle farmacie

(ANSA) - BOLZANO, 29 APR - Slitta l'accordo per i test nasali nelle farmacie in Alto Adige. Un test negativo è condizione per i non vaccinati e i non immuni per il Corona-Pass che dà accesso ai locali interni dei ristoranti in Provincia di Bolzano. Per ridurre le liste d'attesa la Provincia puntava sui 'tamponcini' gratuiti nelle farmacie, ma la trattativa nelle ultime ore ha subito una battuta d'arresto a causa di quesiti amministrativi ed economici, come apprende l'ANSA.

In questi giorni soprattutto a Bolzano i centri per i test gratuiti, allestiti dalla Provincia in un centinaio di Comuni, registrano il tutto esaurito. In vista del fine settimana molti altoatesini evidentemente vorrebbero godersi una pizza in compagnia. Al Palaresia vengono ancora effettuati, fino a domani, i tamponi antigenici gratuiti, altrimenti il cittadino deve rivolgersi a una farmacia preventivando un costo di 25-30 euro. (ANSA).