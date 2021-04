Covid: con Corona-Pass torna la coda al Palaresia

(ANSA) - BOLZANO, 29 APR - In vista del primo fine settimana di Corona-Pass nei ristoranti aperti anche all'interno sono tornate le code al centro tamponi al Palaresia a Bolzano. Questo pomeriggio erano attive cinque corsie per effettuare i test antigienici. Con l'esperienza accumulata nelle scorse settimane i tempi di attesa sono stati ridotti al minimo. Il Palaresia è l'unico sito a Bolzano dove possono essere effettuati i tamponi antigienici senza prenotazione. I centri per i test nasali gratuiti nel capoluogo altoatesino sono esauriti fino alla prossima settimana. Resta comunque sempre l'opzione nelle farmacie, dove il tampone antigienico costa tra i 25 e 30 euro.

