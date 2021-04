Covid: 3 decessi in Trentino. Da stasera vaccini per over 55

(ANSA) - TRENTO, 29 APR - Sono 3 i decessi in Trentino, dove nelle ultime 24 ore - ha comunicato in conferenza stampa l'assessora alla Salute Stefania Segnana - sono stati trovati 32 i nuovi positivi su 1.323 tamponi molecolari e altri 38 positivi intercettati con 1.216 test rapidi antigenici. Negli ospedali calano i ricoveri, sono al momento 93 (ieri erano 100), di cui 20 in rianimazione. Ieri ci sono stati altri 9 ricoveri ma le dimissioni sono state 13. I vaccini somministrati, ha proseguito Segnana, sono arrivati a quota 170.042, cifra che comprende 42.073 seconde dosi e quelle finora riservate alle categorie over ottanta ). A cittadini over80 55.474 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 40.455 dosi e tra i 60-69 anni 26.728 dosi.

Intanto prosegue la campagna vaccinale con le prenotazioni agli over 55, che potranno essere prenotate a partire dalle ore 22 di oggi attraverso il Centro unico di prenotazione online dai nati tra il 1962 e il 1966. Dal fine settimana, inoltre, potranno prenotare la vaccinazione anche gli invalidi civili al 100% (con o senza indennità di accompagnamento) e i loro conviventi e caregiver. Su questo fronte si amplia ulteriormente la platea degli aventi diritto al vaccino anti Covid-19, perché da domani si potranno prenotare anche tutte le persone che convivono con un soggetto considerato "estremamente vulnerabile", mentre fino ad oggi la prenotazione era possibile solo per alcune categorie. (ANSA).