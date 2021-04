Università Trento, 'Career fair' il 19 maggio

(ANSA) - TRENTO, 28 APR - Il prossimo 19 maggio torna la "Career fair" dell'Università di Trento, una giornata organizzata allo scopo di far incontrare chi cerca e offre tirocini e opportunità lavorative dopo la laurea. Come lo scorso anno l'iniziativa avrà luogo in maniera telematica e si avvale della collaborazione di tutte le strutture accademiche, comportando la sospensione della didattica di tutti i corsi. Le realtà imprenditoriali trentine, italiane e internazionali che hanno deciso di partecipare all'evento sono 89, mentre le iscrizioni di studenti e studentesse dell'ateneo si aprono oggi, 28 aprile.

Quest'anno, in collaborazione con Trentino sviluppo, è prevista l'"Industrial innovation day", durante la quale verrà presentato il Corso di dottorato in innovazione industriale, programma interdisciplinare promosso dai dipartimenti di Ingegneria e scienza dell'informazione (Disi) e di Ingegneria industriale (Dii), in collaborazione con il dipartimento di Economia e management (Dem), il dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica (Dicam), il dipartimento di Fisica (Df), il dipartimento di Biologia cellulare, computazionale e integrata (Cibio) e la Fondazione Bruno Kessler (Fbk). (ANSA).