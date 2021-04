Covid: torna lo sport nelle scuole del Trentino

(ANSA) - TRENTO, 28 APR - Atletica leggera, badminton, beach volley e orienteering: queste le discipline individuate per la ripartenza dello sport nelle scuole del Trentino. Si tratta di 21 micro-eventi organizzati nel mese di maggio dal Coordinamento attività sportive del Dipartimento istruzione e cultura della Provincia autonoma di Trento.

Nel suo insieme l'iniziativa riguarderà più di 1.000 studenti, circa 200 docenti, oltre a numerosi tecnici delle Federazioni sportive. Ai mini tornei parteciperanno 310 mini squadre.

L'iniziativa, che ha il nullaosta del Dipartimento Prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari - sottolinea la Provincia - sarà caratterizzata da un rigido protocollo di sicurezza e permetterà comunque ai ragazzi di riprendere le attività sportive, seppure in piccoli gruppi.

