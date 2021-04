Colpito da albero a Senales, è grave

(ANSA) - BOLZANO, 28 APR - In Alto Adige, questa mattina, a pochi minuti di distanza si sono verificati due incidenti sul lavoro. A Senales, nei pressi dell'Archeopark, un uomo è stato colpito da un albero durante lavori boschivi. Il ferito è stato trasferito con l'elisoccorso Pelikan 1 in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano.

Pochi minuti dopo il Pelikan 2 è invece intervenuto a Funes, dove un agricoltore è caduto dal fienile. Le sue ferite comunque sono risultate di media gravita. Per entrambi gli incidenti sono intervenuti i carabinieri. (ANSA).