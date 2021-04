Trovato un corpo nell'Adige a Trento

(ANSA) - BOLZANO, 27 APR - Il corpo senza vita di una persona è stato trovato questa mattina nelle acque del fiume Adige a Ravina di Trento. Dalle prime notizie, il corpo è affiorato all'altezza della pista ciclabile. Dal 4 gennaio sono in corso le ricerche di Peter Neumair, l'uomo scomparso da Bolzano.

Il cadavere è stato avvistato nelle acque dell'Adige da un ragazzo, che stava passeggiando con il suo cane lungo il fiume nei pressi del museo di scienze Muse. Ha lanciato l'allarme è sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la squadra mobile.

Il corpo recuperato dall'Adige a Trento era in acqua da molto tempo, come apprende l'ANSA. E' in forte stato di decomposizione. Sul posto si trova anche la scientifica. Manca comunque la conferma che si tratti di Peter Neumair, che è stato ucciso e gettato nell'Adige lo scorso 4 gennaio, come ha confessato il figlio Benno. Mentre la salma della madre Laura Perselli è stato recuperato poche settimane dopo dall'Adige nei pressi di Egna, di Peter finora manca ogni traccia.

La salma è stata portata via con un mezzo del servizio funebre del Comune di Trento. Nei giorni scorsi erano riprese le ricerche di Peter Neumair, su ordine della Procura. Secondo gli esperti, l'innalzamento della temperatura dell'acqua facilita l'affioramento di cadaveri.