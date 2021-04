Trento, aperto supermercato nel Teatro Sociale

(ANSA) - TRENTO, 27 APR - E' aperto al pubblico, all'interno del Teatro Sociale di Trento, "Interim Measure (2021)", il supermercato come installazione fruibile nella sua funzione di acquisto creato dall'artista Anna Scalfi Eghenter.

Prodotta dal Centro servizi culturali S. Chiara, l'installazione presenta scaffali con decorazioni che, per forme e colori, si ispirano a quelle dei palchi.

L'installazione resterà aperta fino a domenica 2 maggio, dalle ore 9 alle 18.30 (ultimo ingresso h 18), per un massimo di 29 persone ammesse in contemporanea. Nei giorni di sabato e domenica la prenotazione è obbligatoria. (ANSA).