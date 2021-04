Covid: nessun decesso da tre giorni in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 27 APR - Per il terzo giorno consecutivo non si registrano, in Alto Adige, decessi dovuti al Covid-19. Il numero delle vittime della pandemia resta quindi fermo a 1.159.

I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige hanno rilevato, nelle ultime 24 ore, 82 nuovi casi positivi al Covid-19: di questi, 27 sono stati accertati sulla base di 997 tamponi pcr (di cui 259 nuovi test) e 55 sulla base di 11.497 test antigenici.

Fino ad ieri, sono stati eseguiti in totale 19.258 test nasali di cui 67 sono risultati positivi. Il dato non comprende le scuole, dove, fino al 24 aprile, sono stati effettuati 222.032 test totali in 536 istituti: 259 sono risultati positivi, di essi 121 sono stati confermati con pcr positivo, 77 pcr negativi, 61 in attesa del risultato o da verificare.

In lieve calo i pazienti ricoverati che sono 99: dieci in terapia intensiva, 65 nei normali reparti ospedalieri e 24 nelle strutture private convenzionate.

Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 2.483, mentre i guariti sono 70.109 (88 in più rispetto ad ieri). (ANSA).