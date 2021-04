Covid: in Trentino deroga al coprifuoco dopo il ristorante

(ANSA) - TRENTO, 27 APR - Deroga al coprifuoco in Trentino.

Da oggi è consentito lo spostamento oltre le ore 22 per tornare a casa dopo aver usufruito dei servizi di ristorazione. Lo prevede una delibera firmata dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

La deroga al coprifuoco delle 22 è consentito "per il tempo strettamente necessario secondo il tragitto più breve tra l'esercizio di ristorazione e il luogo di destinazione (rientra tra la responsabilità individuale dimostrare, anche con autodichiarazione, la legittimità di tale spostamento oltre le ore 22)". (ANSA).