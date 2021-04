Covid: in Alto Adige test nasali gratuiti in farmacia

(ANSA) - BOLZANO, 27 APR - Accanto alle oltre ottanta stazioni di test attivate in tutto l'Alto Adige, a breve sarà possibile effettuare i tamponi nasali anche presso le farmacie.

"Entro pochi giorni concluderemo l'accordo con le farmacie per effettuare gratuitamente i test nasali", ha annunciato il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher.

L'obiettivo, ha sottolineato, è "aumentare l'offerta" anche ai fini del rilascio del cosiddetto "Corona-Pass" che consente l'accesso, ad esempio, all'interno di bar e ristoranti. "Sento dire che stiamo aprendo troppo - ha osservato Kompatscher - ma in realtà, adottando le regole da zona gialla che valgono nel resto d'Italia, abbiamo aggiunto una misura di sicurezza in più, appunto il pass che, a livello nazionale, per alcuni ambiti, non è previsto".

"Abbiamo scelto questa linea prudente - ha detto ancora il presidente altoatesino - perché non vogliamo tornare a nuove chiusure". Purtroppo, da diverse parti della provincia, riferisce ancora Kompatscher, giungono segnalazioni di violazioni delle regole di sicurezza. Il tema sarà oggetto di un incontro con i sindaci con i quali si parlerà anche di controlli e sanzioni. "Violare le regole è un danno per tutti. La nostra società è caratterizzata da spirito di solidarietà e senso civico. È intollerabile che ci sia chi si chiama fuori da tutto questo", ha concluso Kompatscher. (ANSA).