Covid: altri 3 decessi in Trentino e 89 contagi

(ANSA) - TRENTO, 27 APR - Altri 3 decessi per coronavirus in Trentino, fra i quali una persona di 57 anni, e 89 nuovi contagi. Questi decessi "ci ricordano drammaticamente quanto sia pericoloso il Covid-19 e quanto sia più che mai necessario adottare le misure di sicurezza", sottolinea la task force provinciale analizzando il report odierno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e ricordando che l'obiettivo rimane quello di "consolidamento dei risultati positivi faticosamente raggiunti".

Nel dettaglio, su 790 tamponi molecolari analizzati (tutti all'Ospedale Santa Chiara) sono stati individuati 28 nuovi casi positivi. Questi test hanno permesso inoltre di confermare 12 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Quanto a questi ultimi, ieri all'Azienda sanitaria ne sono stati notificati 1.692 che sono risultati positivi per 61 persone. Dei nuovi casi, 22 riguardano giovanissimi (3 hanno tra 0-2 anni, 4 tra 3-5 anni, 4 tra 6-10 anni, 4 tra 11-13 anni e 7 tra 14-19 anni). Le classi in quarantena ieri erano 95.

I pazienti ricoverati in ospedale oggi sono 106, di cui 24 in rianimazione. Ieri il numero delle dimissioni è tornato a superare quello dei nuovi ingressi (11 contro 5). I nuovi guariti sono 191.

Infine le vaccinazioni: delle 162.721 somministrazioni raggiunte questa mattina ci sono anche 41.837 richiami, 55.087 dosi riservate a ultra ottantenni, i 38.637 degli ultra settantenni e le 22.780 finora effettuate nella fascia 60-69 anni. (ANSA).