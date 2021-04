Covid: un morto in Trentino, in leggero aumento i ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 26 APR - Un decesso per coronavirus in Trentino con 16 nuovi contagi e un leggero aumento dei ricoverati. Lo dicono i dati del bollettino odierno dell' Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Nel dettaglio, su 323 tamponi molecolari analizzati ieri all'ospedale Santa Chiara, sono emersi 10 nuovi casi positivi; sono stati inoltre confermati 20 casi che erano risultai positivi nei giorni scorsi ai test antigenici. Quanto a questi ultimi, ieri ne sono stati notificati 105 che hanno individuato altri 6 casi positivi.

Negli ospedali torna a salire leggermente il numero dei nuovi ricoveri (7 contro 3 dimissioni) che a sua volta invide sul totale dei pazienti covid ricoverati: al momento sono 115, di cui 26 in rianimazione. I nuovi guariti sono 57.

Le vaccinazioni hanno raggiunto quota 160.375: in questa cifra figurano anche 41.745 richiami e le somministrazioni riservate alle fasce over 80 (54.932), 70-79 anni (37.685 dosi) e 60-69 anni (21.933 dosi). (ANSA).