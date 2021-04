Cani Gdf fiutano droga in auto, uomo arrestato ad Arco

(ANSA) - TRENTO, 26 APR - Gli agenti del commissariato di Riva del Garda, insieme ai colleghi dell'unità cinofila della Guardia di finanza, hanno arrestato un uomo di 34 anni residente ad Arco trovato in possesso di oltre 650 grammi di marijuana e circa 3.000 euro.

L'uomo è stato fermato nei pressi della stazione delle autocorriere di Arco a bordo della sua auto, sulla quale viaggiava anche un'altra persona. Ad insospettire gli agenti, tra le altre, anche una strana preoccupazione dell'autista, motivo per il quale è stato deciso di controllare più approfonditamente il mezzo. Durante il controllo, i cani della Guardia di finanza hanno segnalato che, effettivamente, all'interno dell'auto vi poteva essere della sostanza stupefacente. Il conducente, a quel punto, ha ammesso che in passato aveva fatto uso di stupefacenti, e quindi per questo motivo era possibile che le tracce fossero rimaste all'interno dell'auto. Gli agenti della Volante hanno a quel punto deciso di perquisire l'abitazione della persona: in casa, la polizia ha trovato, in diversi ripostigli, alcune centinaia di grammi di marijuana, un bilancino, materiale per il confezionamento e circa 3.000 euro. Il tutto è stato posto sotto sequestro e l'uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria.

(ANSA).