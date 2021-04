Covid: nessun decesso in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 25 APR - Domenica senza decessi e circa 160 nuovi casi Covid in Trentino Alto Adige. In Provincia di Trento i nuovi contagi sono una novantina, mentre i ricoveri in ospedale sono in lieve crescita. Ieri sono stati analizzati 1.077 tamponi molecolari hanno identificato 52 nuovi casi positivi. Quelli emersi dai 771 test rapidi notificati ieri sono invece 39. I nuovi guariti invece sono 115, che portano il totale a 41.07. Le vaccinazioni si avvicinano alle 160.000.

In Provincia di Bolzano sono invece risultati positivi 56 di 729 tamponi pcr e 23 di 3.558 test antigenici. In terapia intensiva si trovano undici pazienti Covid, mentre i ricoveri sono in lieve aumento nei normali reparti ospedalieri 58 (ieri 56) e nelle cliniche private 48 (ieri 43). (ANSA).