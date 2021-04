Vaccino: in Trentino al via prenotazioni per over 60

(ANSA) - TRENTO, 24 APR - L'Azienda trentina per i servizi sanitari comunica che dalla settimana prossima la campagna di vaccinazione Covid sarà estesa agli ultra 60enni. Dalle ore 20 di lunedì 26 aprile potranno prenotare il vaccino, attraverso il Cup-online, i nati tra il 1957 e il 1961. Le persone potranno scegliere di vaccinarsi dal loro medico di medicina generale.

«È una notizia attesa da molti - sottolinea l'assessore provinciale alla salute, Stefania Segnana - e che evidenzia gli sforzi di tanti che da tempo sono impegnati nella lotta al Covid e ai quali vanno ancora una volta i nostri ringraziamenti.

L'arrivo di ulteriori vaccini ci permette di ampliare l'offerta a più categorie di cittadini e di abbassare ulteriormente l'età in cui è consentito prenotarsi. Questo ci permette di mettere in sicurezza sempre più trentini e di ridurre nel contempo la pressione negli ospedali, con tutto ciò che ne consegue».

Il vaccino sarà somministrato nelle sedi vaccinali dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari a partire da martedì. Non saranno vaccinati coloro che si sono ammalati di Covid-19 negli ultimi tre mesi. La seconda dose verrà prenotata contestualmente alla prima. Chi ha un medico di medicina generale che aderisce alla campagna vaccinale potrà vaccinarsi dal proprio medico. (ANSA).