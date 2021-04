Tennis: Barcellona; Sinner battuto, Tsitsipas va in finale

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Niente da fare per Jannik Sinner nella semifinale del torneo Atp 500 di Barcellona contro il greco Stefanos Tsitsipas, che si è imposto in due set col punteggio di 6-3, 6-3. L'azzurro, che finora era in equilibrio negli scontri diretti con l'attuale numero 5 al mondo (1-1), ha ceduto il servizio al greco a metà di ciascun set, non riuscendo più a recuperare. (ANSA).