Covid: in Alto Adige un decesso e 90 positivi

(ANSA) - BOLZANO, 24 APR - In Alto Adige si è verificato un decesso per Covid nelle ultime 24 ore. I laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime ore hanno effettuato 821 tamponi Pcr e registrato 49 nuovi casi positivi. Inoltre sono state 41 le persone risultate positive agli 8.860 test antigenici effettuati ieri.

Sono 56 i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri e altri 43 sono ricoverati nelle strutture private convenzionate. In isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes ci sono due persone, mentre sono 11 (-2) i pazienti Covid ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Le persone in quarantena attualmente sono 2.605. (ANSA).