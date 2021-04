Brucia campana per raccolta della carta, distrutta un'auto

(ANSA) - BOLZANO, 24 APR - Un incendio di una campana per la raccolta differenziata della carta in via Mendola a Bolzano ha distrutto un'auto e danneggiato anche un albero situato nelle vicinanze. I vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano sono stati allertati poco dopo la mezzanotte.

Una campana della carta che stava bruciando intensamente ha propagato lïincendio ad una macchina parcheggiata nelle immediate vicinanze e ad un albero adiacente. L'incendio è stato rapidamente messo sotto controllo attraverso una rapida operazione di spegnimento, ma i danni riscontrati sono comunque notevoli, perché sia la campana della carta sia l'auto hanno subito danni irreparabili e anche l'albero è stato danneggiato.

Dall'inizio dell'anno i vigili del fuoco del Corpo Permanente hanno riscontrato un totale di 21 allarmi antincendio per incendi di cassonetto o campane della raccolta differenziata.

Visto che gli incendi sono diffusi in tutta l'area cittadina, non si può parlare solo di una serie di incendi, si legge in una nota della Provincia. Tuttavia, questi incendi provocano spesso notevoli danni alle cose, come ha dimostrato l'operazione odierna nella notte, ed è per questo che le relative segnalazioni vengono fatte alla Procura della Repubblica.

