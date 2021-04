Covid: nessun decesso in Trentino, 96 i nuovi positivi

(ANSA) - TRENTO, 23 APR - Nessun decesso per Covid in Trentino. Sono 49 i positivi ai 1.346 tamponi molecolari processati nelle ultime 24 ore - ha detto l'assessore alla Salute, Stefania Segnana - mentre sono 47 i positivi su 1.094 tamponi rapidi antigenici. Dei nuovi positivi tre hanno più di 80 anni e sei hanno tra i 70 ed i 79 anni "e questo ci fa capire che la campagna vaccinale sta funzionando soprattutto tra le persone più anziane", ha commentato Segnana.

I pazienti Covid ricoverati negli ospedali sono 117, di cui 26 in terapia intensiva. Ieri ci sono stati 6 nuovi ricoveri e 14 dimissioni. I vaccini somministrati finora sono 151.439 vaccini di cui 41.587 seconde dosi e 54.612 dosi per persone con più di 80 anni. Alle persone tra i 70 ed i 79 anni sono state somministrate 36.362 dosi e tra i 60 ed i 69 sono 16.372 dosi.

"In questi giorni è previsto l'arrivo di 15.210 vaccini Pfizer e per quanto riguarda AstraZeneca sono previste 4.070 dosi. Johnson & Johnson è stato sbloccato e stiamo aspettando che avvenga la consegna. Sappiamo che può essere effettuato sopra i 60 anni e che saranno delle fiale da 5 dosi ciascuna che verranno utilizzate in un'unica somministrazione e quindi lo faremo attraverso i medici di medicina generale. Moderna al momento non è previsto nessun arrivo. Noi lo stiamo utilizzando a domicilio e anche nel drive through vaccinale di Trento sud perché è più facile da gestire rispetto a Pfizer", ha aggiunto Segnana. (ANSA).