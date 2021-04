Covid: nessun decesso e 91 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 23 APR - Nessun decesso, 91 nuovi casi e 116 pazienti covid ricoverati. Si conferma positivo l'andamento della pandemia in Alto Adige. Sono risultati positivi 53 di 863 tamponi pcr e 38 su 8359 test antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Alto Adige. Scende di tre unità il numero dei ricoveri in terapia intensiva (da 16 a 13), mentre restano invariati quelli nei normali reparti ospedalieri (60) e nelle cliniche private (43). In lieve aumento il numero di altoatesini in quarantena che oggi sono 2607 e ieri erano 2571. (ANSA).