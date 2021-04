Covid: Bolzano apre da lunedì i locali anche all'interno

La Provincia di Bolzano lunedì riaprirà i locali interni dei ristoranti. Avrà accesso solo chi ha un test negativo oppure chi è vaccinato oppure guarito. Il "CoronaPass" è previsto da un'ordinanza che il governatore Arno Kompatscher. E' in corso un dialogo con Roma per evitare l'impugnazione, ha riferito il presidente. Con il CoronaPass, i test gratuiti e il buon andamento della campagna vaccini la Provincia di Bolzano "si conferma prudente e organizzata", ha evidenziato Kompatscher. "Con i test permanenti nelle scuole abbiamo dimostrato che riaprire non significa automaticamente un nuovo aumento dei contagi", ha ribadito.