Schianto in tangenziale a Trento, muore motociclista 26enne

(ANSA) - TRENTO, 22 APR - Un motociclista di 26 anni è morto questo pomeriggio in un incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio a Trento, lungo la statale 12, in direzione sud. Ferito gravemente anche il passeggero, 23 anni, che era seduto dietro. Sul posto la polizia locale di Trento, che si è occupata dei rilievi e di ricostruire la dinamica dell'incidente - che è ancora da chiarire - le ambulanze, i mezzi di soccorso, ed i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona. Il traffico è rimasto a lungo congestionato per consentire l'intervento dei soccorsi. (ANSA).