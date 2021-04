Recovery plan: Spinelli, il Trentino è pronto

(ANSA) - TRENTO, 22 APR - "Gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Recovery plan italiano, sono la crescita, l'aumento della qualità della vita, la digitalizzazione, la transizione energetica e ecologica. Su questo come Trentino siamo pronti, abbiamo idee chiare e competenze. Ci sentiamo in grado di sostenere alcuni nostri punti di forza e progettualità". Lo ha detto Achille Spinelli, assessore allo sviluppo economico della Provincia autonoma di Trento, in occasione della conferenza unificata con i ministri del governo Draghi sui progressi del piano di investimenti italiano nell'ambito del Next Generation Ue.

"Siamo chiaramente interessati - ha aggiunto Spinelli -, come ha indicato il presidente Fedriga, al coinvolgimento delle Regioni e Province autonome in questa fase, perché abbiamo bisogno di capire quali progettualità, quali linee possano essere gestite in condivisione con il livello nazionale".

"Sappiamo che i tempi sono stretti ormai per la definizione - ha proseguito Spinelli - tuttavia confidiamo che la fase successiva possa vedere Regioni e Province autonome interlocutori diretti, interessati e coinvolti per la definizione dei progetti al fine di mettere a disposizione della nazione le competenze del Trentino". (ANSA).