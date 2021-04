Poliziotti fuori servizio bloccano spacciatore a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 22 APR - A Bolzano tre poliziotti fuori servizio hanno bloccato due spacciatori, trovando tra i cespugli quasi un chilo di hashish. I tre agenti stavano percorrendo la SS12, occupati in impegni privati, quando nei pressi della galleria del virgolo hanno notato movimenti nella boscaglia.

Hanno così individuato un algerino già noto per spaccio. I poliziotti lo hanno tenuto d'occhio e quando ha ceduto un pacchetto ad un uomo seduta in una macchina sono intervenuti per bloccarli. L' acquirente, un altoatesino 55enne, è stato denunciato a piede libero per detenzione di stupefacente, mentre l'algerino ed un suo complice afghano, trovati in possesso di svariate centinaia di euro in contanti, sono stati arrestati per spaccio. L'unità cinofila della guardia di finanza, chiamata sul posto, nella boscaglia ha infatti trovato altri sette panetti da 100 gr di hashish. (ANSA).