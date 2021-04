Covid: Gimbe conferma buon andamento in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 22 APR - L'ultimo bollettino Gimbe conferma il buon andamento epidemiologico in provincia di Bolzano, tranne - un po' a sorpresa - per la vaccinazione dei 60enni.

L'Alto Adige si conferma in prima posizione per quanto riguarda il minor numero di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid (10% rispetto al 13% la scorsa settimana). Il Trentino è poco sotto la media nazionale del 35% con un tasso del 33%. Bolzano e Trento si confermano in testa per la fascia di popolazione tra i 70 e i 79 anni con almeno una dose di vaccino somministrata (53,5% a Bolzano e 50,5% a Trento), mentre recuperano le altre Regioni nella fascia over 80, dove il primato per quelli con il ciclo completato ora spetta alla Basilicata con il 68%, contro il 67,2% in Alto Adige e 62,1% in Trentino. Bolzano è invece fanalino di coda nella fascia 60-69 anni con appena il 2,9% con una dose somministrata contro il 7,6% in Molise. A Trento la percentuale è del 5,4%.

(ANSA).