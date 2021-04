Unterberger, Gelmini porterà istanza green pass a governo

(ANSA) - ROMA, 21 APR - "Questa mattina abbiamo incontrato la Ministra per gli Affari regionali e le Autonomie Maria Stella Gelmini per ribadire l'importanza del green pass della Provincia autonoma di Bolzano. Il green pass non è solo uno strumento per riaprire in sicurezza il nostro territorio, è anche una sperimentazione che potrebbe poi essere usata a livello nazionale. L'economia di montagna è stata quella più penalizzata dalle chiusure degli ultimi mesi. I nostri ristoratori, i commercianti, tutti gli operatori economici non capirebbero affatto un governo nazionale che si mette di traverso a questo tentativo di guardare in avanti in sicurezza. Ci è dispiaciuto che si sia parlato di discriminazioni e di disparità di trattamento. Non si può incolpare Bolzano di aver sviluppato un progetto che fa i conti con le particolari condizioni climatiche. In montagna è ancora impossibile cenare all'aperto.

Se lo Stato centrale non è ancora pronto, è assurdo che non si lasci a Bolzano la possibilità di cominciare. Sarebbe un approccio centralistico davvero senza senso. La Ministra ha detto di comprendere le nostre ragioni e che porterà le nostre considerazioni al tavolo del Governo". Così in una nota la Presidente del Gruppo per le Autonomie Julia Unterberger a margine dell'incontro cui ha preso parte anche il vicepresidente Albert Lanièce. Durante l'incontro, proseguono, "abbiamo affrontato anche la questione delle Commissioni Paritetiche che devono finalmente essere operative. Abbiamo ribadito l'importanza che i singoli progetti del recovery vengano gestiti a livello provinciale. E abbiamo evidenziato la necessità, con il prossimo decreto Sostegni, di potenziare le risorse a favore della montagna, a partire da un calcolo delle perdite di fatturato che tenga conto del primo trimestre del 2021, periodo nel quale le imprese turistiche di montagna non hanno incassato un solo euro. È stato un incontro cordiale e positivo. Speriamo davvero che l'attenzione mostrata dalla Ministra possa tramutarsi in scelte utili per la ripartenza dei nostri territori". (ANSA).